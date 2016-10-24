На украинских ТЭС выросли запасы дефицитного угля

Запасы дефицитного антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 16 по 23 октября текущего года увеличились на 2,8% – до 704 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении оператора Объединенной энергетической системы Украины госкомпании «Укрэнерго».

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Также сообщается, что запасы угля газовой марки увеличились на 4% – до 877 тыс. тонн с 843 тыс. тонн.

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю выросли на 3,5% – до 1 млн 581 тыс. тонн.

Согласно сообщению, запасы резервного вида топлива – мазута - сократились на 2,8% – до 31,4 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения проблемы поставок Украина временно закупала топливо в Южно-Африканской Республике.

В настоящее время данную марку угля на захваченной боевиками территории добывают лишь шахты компании ДТЭК Рината Ахметова. Однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются. Например, с 1 июня поставки антрацита отсутствовали и возобновились лишь в конце июля в объемах, которые, как отмечают в энергокомпании ДТЭК, не позволяют пополнять запасы топлива на складах.

В конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов, согласно которому планируется накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,8 млн тонн угля (1,4 млн тонн угля антрацитовой группы и 1,4 млн тонн угля газовой группы) до 1 ноября 2016 года.