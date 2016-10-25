Нефть дешевеет из-за возможного срыва сделки по заморозке добычи

Мировые цены на нефть снижаются во вторник на фоне ожиданий инвесторов, что сделка по заморозке добычи нефти странами ОПЕК может не состояться из-за нежелания Ирака уменьшать добычу, сообщает Прайм.

"По состоянию на 08:39 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17% - до 51,37 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI оставалась на уровне предыдущего закрытия в 50,52 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

"С учетом того, что Иран, Ливия и Нигерия уже исключены, исключение из списка Ирака, который производит 4,7 миллиона баррелей нефти в день, может побудить других отказаться от сделки или сильно ослабит итоговое соглашение", - приводит газета The Wall Street Journal слова аналитика Citi Futures Тима Эванса (Tim Evans).

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В воскресенье глава иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Фалах аль-Амри заявил, что Ирак не намерен снижать достигнутый уровень добычи нефти, который составляет сейчас 4,7 миллиона баррелей в день. Кроме того, министр нефти страны Джабар аль-Лаиби призвал разрешить Ираку не участвовать в сделке о заморозке уровня добычи нефти в связи с борьбой страны против группировки "Исламское государство".

ОПЕК на неформальной встрече в Алжире 28 сентября согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК, которая пройдет 30 ноября в Вене.