Беларусь переходит на азербайджанскую нефть из-за недопоставок из РФ

Танкер с более чем 84 тысячами тонн азербайджанской нефти разгрузился в Одесском порту, нефть следует по железной дороге на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу Одесского морского порта.

"Вечером 19 октября в нефтегавани Одесского порта ошвартовался танкер ALHANI под флагом Ливии с 84,7 тысячи тонн азербайджанской нефти назначением на Беларусь. Груз прибыл из порта Супса. После откатки в береговые емкости одной из одесских нефтебаз, нефть будет отправляться железнодорожными цистернами на Мозырский НПЗ", - говорится в сообщении порта.

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"Мы подтверждаем факт доставки в Одесский порт партии нефти из Азербайджана. Партия предназначается для переработки на Мозырском НПЗ", - сообщили изданию в концерне "Белнефтехим".

Там добавили, что в связи с недозагрузкой белорусских НПЗ республика прорабатывает различные варианты поставок.

Как сообщалось, Россия из-за газового спора ограничила поставки нефти для Беларуси на треть с начала второго полугодия. После разрешения газового спора и отмены Минском повышенных тарифов на нефтяной транзит поставки нефти по магистральным трубопроводам были восстановлены.