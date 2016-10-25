"Запорожьеоблэнерго" сократило прибыль почти в 11 раз

Энергоснабжающая компания "Запорожьеоблэнерго", 60,2% акций которой находятся в управлении Фонда государственного имущества Украины, в январе-сентябре 2016 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 10,7 раза, - до 14 миллионов гривень с 149,6 миллионоа гривень, сообщается в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, чистый доход компании за 9 месяцев 2016 года увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2015 года на 14,5% - до 6,96 миллиарда гривень с 6,08 миллиарда гривень.

Валовая прибыль "Запорожьеоблэнерго" за отчетный период текущего года сократилась по сравнению с январем-сентябрем 2015 года в 12,5 раза - до 18,3 миллиона гривень с 229,3 миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества намерен приватизировать госпакет акций "Запорожьеоблэнерго" в январе 2017 года.

Акционеры "Запорожьеоблэнерго" на собрании 28 июля приняли решение о выплате около 25,55 миллионоа гривень дивидендов по итогам деятельности компании в 2013, 2014 и 2015 годах.

"Запорожьеоблэнерго" входит в четверку крупнейших энергоснабжающих компаний Украины и занимает второе место по объемам товарного отпуска электроэнергии потребителям.

Более 10% акций предприятия принадлежат кипрским компаниям Bikontia Enterprises Limited (12,31%), Lex Perfecta Limited (16,52%) и 60,2% - государству в лице Фонда госимущества.