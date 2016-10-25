Госкомпания "Центрэнерго" отчиталась о прибыли в 1 миллиард гривень вместо убытка годом ранее

Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» в январе-сентябре 2016 года получила 1,022 млрд грн чистой прибыли, тогда как аналогичный период прошлого года компания закончила с убытком 81,8 млн грн.

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Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чистый доход от реализации продукции за 9 месяцев текущего года составил 7,619 млрд грн, что на 63% больше аналогичного показателя прошлого года.

При этом валовая прибыль компании за отчетный период составила 1,1 млрд грн, тогда как за 9 месяцев 2015 года она составила всего 27,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, компания «Центрэнерго» по итогам первого полугодия 2016 года получила 686,4 млн грн чистой прибыли, тогда как аналогичный период прошлого года компания закончила с убытком 268,3 млн грн.

Справка УНИАН. «Центрэнерго» – электрогенерирующая компания, установленная мощность электростанций которой составляет 7,6 ГВт. Генерация компании представлена Трипольской (Киевская обл.), Змиевской (Харьковская обл.) и Углегорской (Донецкая обл.) ТЭС. На электростанциях работает 23 энергоблока, из которых 18 – пылеугольные, а 5 – предназначены для газомазутного топлива. Доля государства в собственности компании составляет 78,3%.