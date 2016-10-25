Baker Hughes из-за дешевой нефти увеличила убыток в 2,5 раза

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes по итогам девяти месяцев 2016 года получила убыток в 2,323 миллиарда долларов, что в 2,47 раза больше показателя прошлого года, сообщает Прайм.

"Выручка снизилась на 39,8% - до 7,431 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию по итогам отчетного периода составил 5,31 доллара против убытка в 2,13 доллара годом ранее", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что чистый убыток компании по итогам третьего квартала составил 430 миллионов долларов, что в 2,75 раза больше показателя за отчетные три месяца годом ранее. Квартальная выручка снизилась на 37,8% - до 2,353 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 1 доллар против 36 центов убытка годом ранее. Эксперты ожидали убыток в размере 44 центов.

"Выручка в Европе, Африке и в российском сегменте Каспийского моря снизилась на 11% в третьем квартале, до 519 миллионов долларов. Это связано со снижением активности и неблагоприятным обменным курсом в Западной Африке. Снижение общей квартальной выручки компания объясняет сокращением активности и задержками в реализации проектов в Мексиканском заливе, Западной Африке, а также норвежских глубоководных операций", - подчеркивает издание.

Baker Hughes - третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире. Работает более чем в 90 странах. Штаб-квартира находится в Хьюстоне.