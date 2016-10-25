Европарламент: российский газопровод "Северный поток-2" противоречит интересам ЕС

Проект строительства газопровода "Северный поток-2" противоречит интересам Евросоюза, говорится в докладе "Стратегия ЕС в отношении сжиженного природного газа и газохранилищ", одобренном Европарламентом во вторник на пленарной сессии в Страсбурге.

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Европарламент считает, что "если, в противоречие европейским интересам, "Северный поток-2" будет построен, это в обязательном порядке потребовало бы обоснованной оценки доступности терминалов сжиженного природного газа и детальной оценки состояния газового коридора "Север-Юг", говорится в документе, передает Прайм.

Европарламентарии подчеркивают "жизненно важную роль СПГ и газохранилищ в дополнение к повышению эффективности освоения возобновляемых источников энергии, снижению зависимости от российского газа".

В докладе отмечается, что объем импорта российского газа в ЕС в 2015 году вырос на 7% к уровню 2015 года, а доля РФ в общем объеме импорта Евросоюзом "голубого топлива" составила в 2015 году 41%, и выражается обеспокоенность по этому поводу.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Партнерами "Газпрома" по проекту являются европейские компании Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall. Планировалось, что они станут акционерами (с долями по 10%) проектной компании Nord Stream 2, которая в настоящее время на 100% принадлежит "Газпрому".

Антимонопольный регулятор Германии дал одобрение на создание такого СП, однако польский в конце июля высказал возражения. В начале августа партнеры по проекту сообщили, что решили отозвать поданное в Польше уведомление о создании СП. Теперь стороны ищут новую модель реализации проекта.