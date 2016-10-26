Цены на нефть продолжают снижаться - Brent подешевела до $50

Нефть подешевела более чем на 1 процент в среду после сообщения о росте запасов в США, увеличении добычи в Нигерии, а также поскольку споры производителей о запланированном ограничении производства возродили беспокойство о перенасыщении мирового рынка черного золота.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть Brent торговались по $50,18 за баррель, на 1,20 процента ниже предыдущего закрытия.

Фьючерсы на американскую марку WTI снизились на 1,34 процента до $49,29 за баррель, сообщает Рейтер.

"Нефть в обороне этим утром после данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы выросли на 4,8 миллиона баррелей против ожидаемого роста на 1,7 миллиона", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Холли.

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Официальные данные Управления энергетической информации (EIA) выйдут позднее в среду.

"Данные EIA будут в центре внимания сегодня вечером. Существенный скачок запасов, вне всякого сомнения, обеспечит новое снижение цен", - сказал Холли.

По словам трейдеров, споры внутри ОПЕК о запланированном ограничении добычи позднее в текущем году также оказывают давление на нефтяные рынки.

Ирак, второй по величине производитель в ОПЕК, сказал в воскресенье, что хочет быть исключен из соглашения о сокращении добычи, поскольку стране нужно больше денег для борьбы с боевиками "Исламского государства".

Другие члены ОПЕК, включая Ливию и Нигерию, вероятно, не будут участвовать в соглашении, тогда как Иран, Венесуэла и Индонезия также вряд ли ограничат добычу.