Ривненская АЭС отключила от сети третий энергоблок для проведения планового ремонта

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», отключила от сети энергоблок №3 для проведения капитального планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«26 октября 2016 года в 00:01 в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой энергоблок №3 Ривненской АЭС (ВВЭР-1000) отключен от энергосети для проведения капитального планово-предупредительного ремонта», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что длительность ремонта составит 114 календарных дней, за это время планируется провести капитальный ремонт реактора с перегрузкой ядерного топлива, ремонт турбоагрегата, капитальный и текущие ремонты главных циркуляционных насосов и другие работы.

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«Также будет проведен ряд сверхрегламентных работ по реконструкции и модернизации, направленных на повышение безопасности и продление срока эксплуатации: модернизация программно-технического комплекса системы нормальной эксплуатации турбинного отделения, замена автономных кондиционеров системы безопасности реакторного отделения, модернизация системы аварийного электроснабжения», - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, по состоянию на 26 октября в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1 840 МВт.

«Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.