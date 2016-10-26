Оператор атомных станций Украины сократил прибыль почти на четверть

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, в январе-сентябре 2016 года снизило чистую прибыль на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 996,3 млн грн с 1,3 млрд грн.

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Об этом предприятие сообщает в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, чистый доход «Энергоатома» от реализации продукции за отчетный период увеличился до 24,681 млрд грн с 23,494 млрд грн в январе-сентябре 2015 года.

Валовая прибыль «Энергоатома» за 9 месяцев сократилась до 4,5 млрд грн с 5,5 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» в 2015 году получил 1,168 млрд грн чистой прибыли, тогда как 2014 год компания закончила с чистым убытком в размере 6,494 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.