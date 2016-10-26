Кабмин упростил для облэнерго получение субсидийных денег за поставленный газ

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду путем внесения изменений в примерный договор купли-продажи природного газа с поставщиками со специальными обязательствами для потребностей бытовых потребителей и религиозных организаций.

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Согласно изменениям, достаточным условием определения размера компенсации будет являться сверка актов расчетов поставщиков природного газа и местных органов власти, являющихся распорядителями средств, предоставляемых в рамках субсидий.

«Кабинету министров установить, что акты сверки расчетов составляются между поставщиками ресурсов и соответствующими районными управлениями труда и социальной защиты населения, другими региональными структурными подразделениями - распорядителями бюджетных средств, льгот, субсидий населению, и являются основанием для определения суммы оплаты стоимости природного газа, которая подлежит оплате за счет субвенций из государственного бюджета местным бюджетам», - сказал первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя постановление.

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Согласно постановлению, в случае расхождения позиций поставщиков и местных органов власти в актах сверки счетов расчеты будут проводиться согласно данным распорядителей госсредств - местных органов.

При этом новый порядок компенсации не меняет сроки оплаты, установленные примерным договором.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в январе-сентябре 2016 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,72 млрд грн, что почти в 4 раз превышает аналогичный показатель 2015 года.

Бюджет на 2016 год предусматривает 45 млрд грн на выплату субсидий населению за потребленные жилищно-коммунальные услуги.