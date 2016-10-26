"Энергорынок" с начала года сократил прибыль вдвое

Государственная компания "Энергорынок", оператор оптового рынка электроэнергии Украины, за январь-сентябрь 2016 года получила чистую прибыль в размере 1,093 ммиллиарда гривень, что на 51,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в финансовом отчете, размещенном на сайте компании.

Согласно сообщению, чистый доход от реализации продукции за отчетный период вырос на 11,8% - до 88,294 миллиарда гривень.

Валовая прибыль компании за отчетный период сократилась на 22,6% - до 1,808 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, по итогам первого полугодия 2016 года чистая прибыль "Энергорынка" снизилась по сравнению с первым полугодием 2015 года на 72% - до 424,2 миллиона гривень. При этом чистый доход от реализации продукции за первое полугодие 2016 года вырос на 9% - до 57,7 миллиарда гривень, а валовая прибыль сократилась на 17,6% - до 1,265 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Энергорынок" выполняет функции оптового поставщика и оператора рынка электроэнергии, распорядителя системы расчетов и денег на рынке электроэнергии. Также предприятие является главным оператором системы коммерческого учета электроэнергии.