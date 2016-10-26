Стоимость Brent упала ниже $50

Мировые цены на нефть в среду снижаются, нефть марки Brent впервые с 3 октября подешевела ниже психологической отметки в 50 долларов за баррель, сообщает Прайм.

"По состоянию на 15:22 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,79% - до 49,88 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,68% - до 49,12 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мировые цены на нефть снижаются в среду, поскольку инвесторы скептически настроены в вопросе достижения нефтедобывающими странами соглашения о сокращении добычи. Так, представители министерства нефти Ирака и иракской государственной компании SOMO в последние дни сделали ряд заявлений о нежелании сокращать добычу с достигнутого суточного уровня в 4,7 миллиона баррелей.

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"Негативное влияние на торги оказывают также данные Американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" в США. Согласно этим данным, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 21 октября, выросли на 4,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя всего на 1,7 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли на 1,7 миллиона баррелей, в то время как эксперты прогнозировали снижение индикатора на 1 миллион баррелей", - резюмирует Reuters.

Теперь участники рынка ожидают публикацию данных о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв) от Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам аналитиков, за неделю показатель увеличился на 1,699 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 470,4 миллиона баррелей.