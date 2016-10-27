"Газпром" может избежать штрафа в ЕС по антимонопольному делу - Reuters

Российский государственный концерн «Газпром» избежит штрафа, если договорится с Еврокомиссией по антимонопольному делу, расследование в рамках которого длится уже пять лет, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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В среду «Газпром» после встречи с Еврокомиссией сообщил, что в ближайшее время отправит в Европу окончательное предложение об урегулировании антимонопольного спора.

Еврокомиссия обвиняет «Газпром», на долю которого приходится около трети поставляемого в ЕС газа, в завышении цены на газ и создании препятствий конкурентам на восточноевропейских рынках.

«Газпрому» грозил штраф до 10 процентов его выручки.

Представитель Еврокомиссии сообщил в среду, что ждёт от «Газпрома» официальных подтверждений, которые будут приемлемы для ЕС.