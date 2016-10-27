РФ, не дожидаясь разрешения на строительство, завезла трубы для "Северного потока-2" в Германию

В четверг, 27 октября, первые трубы для газопровода, протяженность которого должна составить 1200 километров, прибыли из России в Германию на остров Рюген, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на агентство dpa. Там они будут на специальном предприятии покрыты бетоном для будущей прокладки.

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Компания-оператор Nord Stream 2 собирается в конце 2019 года начать эксплуатацию газопровода, стоимость которого в настоящее время оценивается в 8 миллиардов евро. Согласно планам, обе нитки "Северного потока 2" должны быть проложены практически параллельно первой очереди газопровода по дну Балтийского моря и будут заканчиваться в немецком Любмине.

Намерения "Газпрома" проложить "Северный поток 2" вызывают споры в Европейском Союзе во многом из-за опасений, что это увеличит зависимость Европы от российского газа. Польша, Украина и страны Балтии выступают против проекта.

Пропускная способность "Северного потока 2" должна быть идентичной первым двум ниткам и составит в общей сложности 110 миллиардов кубометров газа ежегодно. Топливо по этому газопроводу поступает в Европу уже в течение пяти лет, всего за это время Россия экспортировала с его помощью порядка 145 млрд кубометров газа.

Всего "Газпром", по собственным данным, экспортировал в Европу в 2015 году 159 млрд кубометров газа и ожидает увеличения объемов экспорта в текущем году.