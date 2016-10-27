"Нафтогаз" подсчитал убытки Украины в случае расширения доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL

Возможное решение Европейской комиссии о предоставлении российскому газовому монополисту «Газпрому» доступа к 30% мощностей газопровода OPAL, позволяющего объединить возможности «Северного потока» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям нашей страны, как одного из ключевых транзитеров газа в Европе, в размере не менее 290-320 млн долл. в год.

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Об этом говорится в сообщении государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины», переданном УНИАН.

«Украинская сторона надеется, что при вынесении решения Европейской комиссии по режиму использования мощностей газопровода OPAL будут соблюдены требования энергетического законодательства ЕС, в частности, статьи 36 Директивы 2009/73 / ЕС об общих правилах внутреннего рынка природного газа, а также антимонопольного законодательства ЕС, которые не допускают действий, направленных на злоупотребление одним из участников рынка своим доминирующим положением. Как член Энергетического сообщества, Украина рассчитывает, что решение Еврокомиссии будет в полной мере отвечать как требованиям, так и принципам ЕС, и будет направлено на достижение его основных целей - объединить Европу в стремлении быть энергетически независимой, - говорится в сообщении. - В случае принятия Еврокомиссией «прогазпромовского» решения, объемы транзита российского газа через Украину и, соответственно, транзитная выручка Украины существенно сократятся».

По расчетам «Нафтогаза», в случае предоставления "Газпрому" дополнительного доступа к 30% мощностей OPAL, транзит сократится на 10-11 млрд кубометров топлива в год, а транзитная выручка Украины – на 290-320 млн долл. США по старому тарифу.

«Если "Газпром" получит доступ к дополнительным 40% мощностей OPAL, транзитные потери Украины составят 13,5-14,5 млрд кубометров топлива в год, а транзитные доходы сократятся на 395-425 млн долл.», - подчеркнули в «Нафтогазе».