НФ обращается к президенту и правительству: нельзя допустить расширения влияния России на газовый рынок Европы

Такое решение приведет к снижению объемов транзита территорией Украины на 23-27 млрд. кубометров. Более того, Кремль получит дополнительный инструмент для газового шантажа стран против всех стран Восточной и Южной Европы. Такое заявление сделала партия "Нардоний фронт"

Как отметили в партии, OPAL является продолжением газопровода "Северный поток" на суше, который тянется от выхода "Северного потока" на берегу Балтийского моря через территорию Германии до немецко-чешской границы. С 2011 года "Газпром" имел право использовать OPAL лишь на 50%. По новому соглашению российский государственный монополист может получить квоту аж на 80-90% пропускной мощности газопровода. Это явная угроза монополизации трубопровода OPAL, - и всего газового рынка Европы.

"Призываем Европейскую Комиссию, и лично Европейского комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер Хансен, не допустить решения в пользу "Газпрома", - говориться в заявлении.

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В сообщеии отмечается, что авторизация разрешения на дополнительные мощности перекачки для "Газпрома" подорвет европейское единство в противодействии российской глобальной агрессии. Уступки "Газпрому" на внутреннем рынке Евросоюза неизбежно увеличат зависимость всей Европы от российских энергоносителей, а следовательно дадут путинскому режиму дополнительные возможности для варварского экономического давления на свободный мир.

"Призываем Президента Украины Петра Порошенко и Кабинет Министров Украины принять все меры, чтобы предотвратить расширение влияния "Газпрома" на газопровод OPAL, поскольку это угрожает энергетической и экономической безопасности Украины и всей Европы", - отмечается в заявлении.