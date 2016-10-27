Страны Персидского залива готовы снизить добычу на 4% - СМИ

Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива, являющиеся членами ОПЕК, на закрытой встрече в Эр-Рияде в воскресенье заявили о готовности сократить добычу нефти на 4% и предложили России присоединиться к инициативе, сообщает Прайм со ссылкой на источники.

"По их данным, министр энергетики РФ Александр Новак в свою очередь заявил, что Москва не согласна на снижение нефтедобычи, но готова заморозить ее на нынешнем уровне", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что предложение стран ОПЕК Персидского залива сократить добычу на 4% будет обсуждаться на технической встрече в Вене 28-29 октября.

Первая встреча экспертного комитета запланирована на 28-29 октября в Вене. Ранее министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино сообщил журналистам, что ОПЕК направила 12 странам, не являющимся членами организации, приглашение принять участие в технической встрече. Об участии России в обсуждениях возможных мер для стабилизации нефтяного рынка 28-29 октября в Вене сообщал ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак.