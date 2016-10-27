Путин: Россия может возобновить поставку газа в Украину "в любую секунду" после предоплаты

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе заседания клуба «Валдай».

«Мы с президентом Украины по его инициативе обсуждали вопрос с газоснабжением Украины. Он задал вопрос, может ли Россия возобновить поставки. Конечно, может в любую секунду. Для этого ничего не нужно – у нас есть контракт и дополнение к нему. Нужно только одно – предоплата», - сказал Путин.

«Цена сегодня для Украины будет не выше, чем у соседних государств, в частности, для Польши. Самую актуальную ценовую ситуацию я не знаю, но на момент нашего разговора (с Порошенко – УНИАН) Польша у нас по договорным обязательствам покупала газ по 184 -185 долл. за тыс. куб. Украине мы могли бы продавать по 180 долл. Я эту цену назвал – 180 долл. за тыс. куб», - отметил Путин.

По его словам, «ответ Украины был, что лучше покупать по реверсу, что является нарушением контакта «Газпрома» с его западными контрагентами».

При этом Путин заверил, что Россия смотрит на это «сквозь пальцы и с пониманием».

«Насколько мне известно, стоимость газа для конечного промышленного потребителя в Украине сегодня уже превышает 300 долл. за тыс. куб. Мы предлагаем продавать по 180, но у нас брать пока не хотят» - сказал он.

Путин заявил, что есть основания полагать, что посредники, которые участвуют в этих сделках, покупая газ по реверсу, «близки сердцу руководителям топливно-энергетического комплекса в Украине».

«Флаг им в руки, пусть они работают, главное, чтобы они обеспечили транзит в европейские страны», - подытожил российский лидер.

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Как сообщал УНИАН, Украина с ноября 2015 года не покупает газ у российской компании-монополиста «Газпром».

20 октября 2016 года коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко отметил, что считает возможность закупки газа у РФ для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов крайним вариантом, к которому не придется прибегнуть.