Экс-министр энергетики рассказал, как преодолеть кризис отопительного сезона

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН.

"Создавалась межведомственная правительственная комиссия, в которую входили не только министры, но и заместитель генерального прокурора, замглавы СБУ, замглавы МВД, и если руководитель подписывал договор на покупку угля, его потом не кошмарили, как в позапрошлом году. Включалась государственная машина и решала вопросы, занималась экономией", - рассказал Плачков.

Читайте такжеМэр Николаева заявляет об угрозе отключения города от отопления в феврале

"И замы глав администраций, когда делали не график аварийных отключений одних и тех же предприятий, а график очередных отключений, и это брал на себя премьер, вице-премьер и было все организовано. К сожалению, сейчас я не вижу этого организационного начала, но его можно и нужно сделать достаточно быстро", - добавил экс-министр.