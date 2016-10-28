Нефть дорожает в ожидании соглашения по заморозке добычи

Мировые цены на нефть в последний день рабочей недели незначительно увеличиваются на росте ожиданий инвесторами успеха сделки по заморозке объемов добычи "черного золота" между рядом стран, сообщает Прайм.

"По состоянию на 08:29 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,12%, до 50,53 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,06%, до 49,75 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене. Специальный комитет ОПЕК по реализации алжирских договоренностей соберется в Вене 28-29 октября.

Читайте такжеЦены на нефть не превысят $60 за баррель до 2021 года - прогноз МВФ

"Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива, являющиеся членами ОПЕК, на закрытой встрече в Эр-Рияде в воскресенье заявили о готовности сократить добычу нефти на 4% и предложили России присоединиться к этой инициативе. Отмечалось также, что они не хотят идти на особые условия для Ирака в своем соглашении", - подчеркивает издание.

Саудовская Аравия будет настаивать на участии в соглашении всех производителей нефти, входящих и не входящих в ОПЕК, приводит мнение аналитика Citi Futures Тима Эванса (Tim Evans) газета The Wall Street Journal.

"Твердое обязательство членов ОПЕК сократить добычу нефти даст россиянам основание предполагать, что они могут отказаться от (участия в - ред.) предложенном соглашении и, тем не менее, получить выгоду от возросших цен, к которым приведет сокращение поставок со стороны ОПЕК", - считает также он.