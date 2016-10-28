Французская компания Engie будет напрямую поставлять газ Украине

Украина предоставила французской компании Engie возможность хранить газ в отечественных газовых хранилищах. Как сообщили в пресс-службе правительства Украины, соответствующие договоренности были достигнуты и закреплены в соглашении между Engie и украинским госхолдингом "Укртрансгаз", подписанном в рамках украинско-французского делового форума в Париже.

"Соглашение было подписано в присутствии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и министра экономики и финансов Франции Мишеля Сапена", - сообщили в пресс-службе.

Позднее коммерческий директор государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что соглашение с Engie - это "конкретный результат реформ рынка газа". "Мы на деле, а не только на словах создаём прозрачный и конкурентный рынок газа в Украине - в интересах украинских потребителей. Ещё недавно это казалось невозможным. Крупнейшая европейская компания Engie выходит на украинский рынок и начинает прямые поставки газа украинским потребителям, - написал Витренко. - Надеемся на скорое принятие европейского кодекса балансировки: тогда таких компаний на нашем рынке будет ещё больше, рынок будет более прозрачным и конкурентным".

Также подписание соглашения прокомментировали глава "Укртрансгаза" Игорь Прокопив и глава государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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"Украинский оператор газотранспортной системы ("Укртрансгаз" - УНИАН) готов к работе по европейским стандартам и правилам", - отметил Прокопив в комментарии, переданном УНИАН.

"Выход мощного европейского игрока на украинский рынок - это хороший сигнал для других европейских компаний. Мы рады видеть, что реформа "Нафтогаза" и рынка приносит результаты", - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 октября, в Париже проходит украинско-французский деловой форум. Франция - шестой торговый партнер Украины среди стран ЕС. За 8 месяцев текущего года товарооборот между двумя странами составил 1,2 миллиарда долларов. Ключевыми статьями украинского экспорта во Францию является продукция агросектора и легкой промышленности.

Компания Engie (прежнее название - GDF Suez) — крупная французская энергетическая и газовая компания со штаб-квартирой в Париже и годовым оборотом порка 60 млрд евро. Основной владелец компании — правительство Франции (35,7%), в свободном обращении находится ещё около 57% акций. Компания осуществляет деятельность в области генерации, передачи и поставки электроэнергии, добычи, транспортировки и поставки природного газа, а также в области альтернативных источников энергии. Недавно Engie открыла в Украине дочернюю компанию, задачей которой станет развития бизнеса материнской компании на украинском рынке.