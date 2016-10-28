В следующем году доля АЭС в производстве электроэнергии составит 53% - Минэнергоугля

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины разработало прогнозный баланс электроэнергии на 2017 год, согласно которого планируется увеличить долю АЭС, оператором которых является Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", при производстве электроэнергии до 53% - 83,3 миллиарда кВт-ч.

Об этом во время заседания общественного совета при Минэнергоугле сообщила директор департамента электроэнергетического комплекса министерства Ольга Буславец.

"Сейчас в проекте прогнозного баланса электроэнергии на 2017 год, который разработало министерство, объем атомной генерации составляет 83,3 миллиарда кВт-ч (53% - УНИАН) при общей выработке 157 миллиарда кВт-ч", - сказала Буславец.

Также она добавила, что увеличение доли атомной генерации в следующем году призвано заместить объемы производства электроэнергии на теплоэлектростанциях, поскольку цена на энергию, полученную от АЭС, гораздо ниже стоимости тепловой генерации.

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Как сообщал УНИАН, на заседании правительства 19 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина будет наращивать генерирующие мощности на атомных и гидроэлектростанциях.

По данным компании "Укрнэнерго", оператора Объединенной энергосистемы, по состоянию на 28 октября доля атомной генерации составляла 49,1% от общей выработки электроэнергии в Украине.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.