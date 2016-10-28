Стоимость нефтяной корзины ОПЕК превысила $47 за баррель

Цена нефтяной корзины ОПЕК в четверг, 27 октября, повысилась на $0,27, или на 0,57%, до $47,23 за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она составляла $46,96 за баррель, сообщает Росбалт.

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Термин "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года. Нефтяная корзина — это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 13 стран картеля. Историческим максимумом для корзины картеля является ценовая отметка $140,73 за баррель, зафиксированная 3 июля 2008 год.

Нефтяная корзина ОПЕК является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти.

Утром в пятницу мировые цены на "черное золото" повышались в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. Так, декабрьские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent выросли на Лондонской бирже ICE Futures на 0,16% до $50,55 за баррель. Декабрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на 0,12% до $49,78 за баррель.