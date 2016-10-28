В Кабмине подсчитали, сколько угля нужно Украине на следующий год

Министерство энергетики и угольной промышленности закладывает в прогнозный баланс топлива на 2017 год потребность в угле для работы тепловой генерации Украины на уровне 24,5 млн тонн угля.

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Об этом во время заседания Общественного совета при Минэнергоугля сообщила директор Департамента электроэнергетического комплекса Ольга Буславец.

«Что касается прогнозного баланса топлива на 2017 год… Министерство считает, что для производства 51 млрд кВт-ч электроэнергии, которые в следующем году должна будет произвести тепловая генерация, необходимо порядка 24,5 млн тонн угля, с которых 9,5 млн тонн составит антрацит, а все остальное – это газовые марки угля», - сказала Буславец.

Также она добавила, что если угледобывающая промышленность Украины не сможет предоставить озвученные объемы топлива, то в министерстве также изучается возможность импорта угля и наращивания возможностей добычи на государственных шахтах за счет привлечения кредитных средств.

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«Предполагается взять кредит для разработки новых лав на государственных предприятиях для увеличения добычи угля», - отметила Буславец.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны продолжает испытывать значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Для стабильной работы энергосистемы энергетические компании заключили договора на поставки дефицитного антрацита из Южно-Африканской Республики и Польши.

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2015 году сократилась в 1,6 раза по сравнению с 2014 годом – до 39,759 млн тонн с 65 млн тонн. При этом 6,742 млн тонн топлива было добыто на государственных шахтах.

Добыча угля в Украине за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилась на 0,4% - до 29,6 млн тонн. За этот же период государственные шахты снизили добычу на 12,4% – до 3,2 млн тонн энергетического угля.