Минэнергоугля предлагает отменить страховой запас газа для поставщиков

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает Кабинету министров установить на 2016-2017 годы требование к поставщикам газа по созданию страхового запаса в размере 0% от запланированных месячных объемов поставки.

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Соответствующий проект постановления опубликован на сайте министерства.

При этом поставщики газа обязаны будут формировать запас в размере 10% от месячного объема только в случае наступления чрезвычайной ситуации на рынке природного газа.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Верховная Рада приняла закон, предусматривающий снижение страхового запаса газа, который газопоставщики должны закачать в хранилища до начала поставок потребителям, с 50% до 10% от объема будущей поставки.

При этом, согласно закону, Кабмин определяет одинаковый размер страхового запаса для всех газопоставщиков на год.