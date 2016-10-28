В оккупированном Крыму наблюдается дефицит автогаза

В оккупированном Крыму некоторые сети АЗС и АГЗП прекратили реализацию сжиженного газа из-за сбоя поставок ресурса с территории РФ.

Читайте такжеУкраина оштрафовала российские авиакомпании на 721 миллион гривень за полеты в Крым

Об этом сообщает OilNews со ссылкой на игроков местного рынка нефтепродуктов.

СУГ отсутствует не на всех АЗС, на некоторых, которые запаслись ресурсом ранее, его можно купить по талонам.

«Дефицит автогаза на полуострове связан со срывом поставок с материка по паромной переправе. Поставки отсутствуют уже неделю из-за шторма», – отметил собеседник издания.

Напомним, это не первый дефицит газа в Крыму. Так, в конце августа, поставки были сорваны тоже из-за шторма и из-за учений российской армии, для которых все паромы перевозили военную технику.

По данным «Консалтинговой группы «А-95», до аннексии АР Крым Россией, наличные продажи СУГ в регионе составляли 18,5 тыс. т (2013 г.).