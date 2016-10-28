Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ выросли до 68% от плана

Запасы энергетического угля на складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей Украины, по состоянию на 28 октября, выросли до 1,9 млн тонн, что составляет 68% от объемов, ранее утвержденных Кабинетом министров для прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 годов - 2,8 млн тонн.

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Об этом во время заседания Общественного совета при Минэнергоугля сообщила директор Департамента электроэнергетического комплекса Ольга Буславец.

«На сегодня запасы угля у нас составляют 1,9 млн тонн, из которых 900 тыс. тонн – это антрацитовая марка угля и 1 млн тонн – это запасы газовых марок угля», - сказала Буславец.

По ее словам, эти запасы включают в себя уголь на складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей всех форм собственности.

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Также она отметила, что отставание от плана накопления угля в первую очередь связано с работой «Укрзализници», которая не успевает осуществлять перевозку уже законтрактованных партий угля.

Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Для решения проблемы поставок Украина временно закупала топливо в Южно-Африканской Республике.

В настоящее время данную марку угля на захваченной боевиками территории добывают лишь шахты компании ДТЭК Рината Ахметова. Однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются. Например, с 1 июня поставки антрацита отсутствовали и возобновились лишь в конце июля в объемах, которые, как отмечают в энергокомпании ДТЭК, не позволяют пополнять запасы топлива на складах.

В конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов, согласно которому планируется накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,8 млн тонн угля (1,4 млн тонн угля антрацитовой группы и 1,4 млн тонн угля газовой группы) до 1 ноября 2016 года.