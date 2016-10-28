Госкомпания "Укрэнерго" увеличила прибыль в 4 раза - до 1,7 миллиарда

Государственная компания – оператор объединенной энергосистемы «Укрэнерго» в январе-сентябре 2016 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 4,3 раза – до 1,741 млрд грн, говорится в сообщении компании.

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Согласно сообщению, чистый доход компании за девять месяцев текущего года увеличился на 36%– до 4,829 млрд грн, валовая прибыль увеличилась на 52% – до 3,323 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрэнерго» в 2015 году получила 820,4 млн грн чистой прибыли, тогда как по итогам 2014 года компания получила убыток в размере 1,2 млрд грн. Чистый доход «Укрэнерго» от передачи электроэнергии в 2015 году вырос по сравнению с 2014 годом на 76,4% – до 5,433 млрд грн.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.