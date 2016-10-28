Прозрачность "Укрэнерго" будут контролировать авторитетные международные организации

«Наши основные приоритеты в работе – прозрачность, конкуренция и честные цены. За год мы полностью реформировали систему закупок, что дало положительный результат - более 5 миллиардов гривень экономии государственных средств. Эта сумма равна, например, годовому бюджету Львова на следующий год», - заявил Всеволод Ковальчук в ходе подписания Меморандума 27 октября 2016 года.

Он подчеркнул, что именно в общественном контроле, тем более со стороны авторитетных международных организаций, видит залог прозрачности госпредприятий. Поэтому ГП НЭК “Укрэнерго” первым среди предприятий топливно-энергетического комплекса Украины присоединилось к Инициативе CoST и проявило заинтересованность во внедрении международных стандартов по раскрытию информации и максимальной прозрачности строительства объектов энергетической инфраструктуры.

В частности, Меморандумом предусмотрена подотчетность всех этапов проекта по международным стандартам, верификацию (проверку) предоставленной информации группой независимых инженеров-консультантов Инициативы CoST, совместное проведение информационно-обучающих сессий, тренингов и предоставления «Укрэнерго» комплексных выводов относительно эффективности израсходования средств вместе с соответствующими рекомендациями.

В качестве пилотного проекта в рамках Инициативы CoST промониторят процесс установки третьего автотрансформатора 330/110/35 кВ на подстанции «Черниговская» общей стоимостью более 130 млн грн.

«Секретариат CoST приветствует инициативу «Укрэнерго» добровольно приобщиться к международным стандартам прозрачности и подотчетности строительства за публичные средства. Надеемся, что пример открытости этой мощной компании для общественности станет началом «доброй» практики строительства в энергетическом секторе в целом. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество и желаем успехов нашим новым коллегам», - отметила директор Национального Секретариата CoST Украина Наталья Форсюк.

Справка

ГП «НЭК «Укрэнерго» - системный оператор Объединенной энергосистемы Украины, что обеспечивает централизованное оперативно-диспетчерское управление ОЭС и сбалансирования производства и потребления электроэнергии в стране. Осуществляет эксплуатацию и развитие магистральных и межгосударственных линий электропередачи. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

Реконструкция подстанции 330 кВ Черновицкая – один из приоритетных для ГП «НЭК «Укрэнерго» проектов, запланированных к реализации в 2016 году. Эта подстанция является единственным источником энергопитания потребителей Черновицкой области. Максимальная загрузка двух автотрансформаторов мощностью по 200 МВА ежегодно достигает критических значений, в связи с чем возникает дефицит автотрансформаторной мощности. На подстанции «Черниговская» будет установлен третий автотрансформатор (АТ) 330/110/35 кВ, а также заменят устаревшее оборудование в схеме действующих трансформаторов и смонтируют новое открытое распределительное устройство (ОРУ) для нового трансформатора.

Так, заложенная в 2015 году проектная стоимость автотрансформатора – 141 млн. грн, но благодаря участию в открытых торгах в 2016 году 5-ти компаний стоимость была снижена до 47 млн. грн. Согласно договору, заключенному между ГП «НЭК Укрэнерго» и ПАО «Запорожтрансформатор», поставка оборудования запланирована на декабрь 2016 года.

Тендер на установку оборудования выиграла фирма «СичЭнерго», которая предоставила лучшее предложение среди всех участников открытых торгов, в результате которых определена проектом стоимость была снижена с 200 млн. грн. до 82 млн. грн. В этой сумме строительно-монтажные работы составляют 34 млн. грн. (включая установку нового оборудования, кроме АО), стоимость оборудования дополнительного оборудования – 48 млн. грн.

CoST (Construction Sector Transparency Initiative) – добровольная международная Инициатива с секретариатом в Лондоне (Великобритания), которая объединяет представителей власти, общественности и бизнеса в 15-и странах мира с целью:

- обеспечения прозрачности и подотчетности строительства объектов инфраструктуры, осуществляется за публичные средства;

- повышения эффективности использования публичных средств;

- мониторинг и уменьшение рисков неэффективного управления и коррупции во время строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов.

Инициатива CoST была создана в 2008 году с целью внедрения международных стандартов информации, которая подлежит раскрытию и опубликованию закупочными организациями на всех стадиях строительства: планирование, выполнение проектных работ, проведение тендеров, непосредственно строительства и надзора. В Украине Инициатива CoST начала свою активную работу в 2015 году при поддержке Всемирного банка и содействии Правительства Украины после подписания Меморандума сотрудничества между Международным Секретариатом CoST, Министерством инфраструктуры Украины и Укравтодором. В дальнейшем Инициатива CoST Украина намерена значительно расширить перечень проектов, включив в программы различные отрасли инфраструктурного строительства.

Трансперенси Интернешнл (англ. Transparency International) — международная общественная организация по борьбе с коррупцией и исследовании вопросов коррупции в мире. Основана в 1993 году в Берлине бывшим директором Всемирного банка Питером Айгеном. Известна публикацией своего ежегодного Индекса восприятия коррупции (ИВК) в странах мира. На сегодня имеет более 100 национальных организаций.

Национальное отделение Transparency International сформировалось и выросло из Творческого объединения «ТОРО» - неправительственной организации, зарегистрированной в 1999 году в городе Кропивницкий. Основной целью деятельности ТЕ Украина является ограничение роста уровня коррупции в Украине путем содействия прозрачности, подотчетности и добропорядочности публичной власти и гражданского общества. Ключевые приоритеты ТЕ Украина на 2014-2016 определены следующим образом:

- эффективная антикоррупционная политика;

- предотвращение коррупции в представительных органах власти;

- добродетельное использование публичных финансов;

- усиление добропорядочности в органах судопроизводства и прокуратуры;

- предотвращение коррупции в частном секторе;

- формирование негативного отношения к коррупции.

Transparency International Украина выступила соучредителем гражданской инициативы «Реанимационный Пакет Реформ», в рамках которой разработала Антикоррупционную стратегию на 2014-2017 годы, и продвигает ряд важных законодательных решений, направленных на кардинальное снижение уровня коррупции в Украине.