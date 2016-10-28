Антимонопольный комитет оштрафовал нефтетрейдеров на 200 миллионов за ценовой сговор

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал операторов рынка нефтепродуктов, которые являются владельцами сетей АЗС под брендами ОККО, "Параллель", WOG, AMIC, SOCAR, Shell, на 204,3 млн грн за согласованные действия при формировании розничных цен на топливо в 2013-2016 годах. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

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«Антимонопольный комитет Украины оштрафовал нефтетрейдеров на 204 млн 325,1 тыс. грн за согласованные действия на рынке. Такое решение Комитет принял на своем заседании 28 октября», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на компанию «Золотой Экватор» наложен штраф в размере 16,2 млн грн, «ВОГ Ритейл» - 54,3 млн грн, «ОККО Нефтепродукт» - 77,8 млн грн, «Альянс Холдинг» - 39,7 млн грн, «АМИК Украина» - 12,5 млн грн, «СОКАР Петролеум» - 2,5 млн грн, «Параллель» - 1,4 млн грн.

«В ходе расследования было установлено, что в январе 2013 года - январе 2016 ответчики одновременно или почти одновременно (с интервалом в несколько дней) меняли розничные цены реализации бензина марки А-95 и дизельного топлива путем указания этих цен на информационном табло на стационарных АЗС», - сказано в сообщении.

Как отмечается, такие действия привели к снижению конкуренции между компаниями.

«Комитет своим решением также обязал нефтетрейдеров ввести понятные, открытые и прозрачные критерии предоставления потребителям скидок и розничных цен на светлые нефтепродукты… использовать механизм информирования потребителей о фактических розничных ценах каждой из марок топлива, реализуемых на стационарных АЗС, в том числе с учетом программ лояльности, акций и предоставленных скидок», - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года АМКУ начал расследование возможных согласованных антиконкурентных действий операторов рынка светлых нефтепродуктов в 2013-2016 годах.

20 мая, после обращения народных депутатов, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что синхронные действия трейдеров могут носить признаки сговора по регулированию цен, а сам рост цен на многих АЗС происходит синхронно.

23 мая Антимонопольный комитет Украины завершил расследование относительно наличия антиконкурентных согласованных действий при установлении розничных цен на горючее, по результатам которого выявил нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

27 октября глава комитета Юрий Терентьев сообщил, что применение максимальных штрафов для операторов рынка нефтепродуктов в связи с данным расследованием является не совсем корректным.