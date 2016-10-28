В трех районах Львова возобновлена подача отопления и горячей воды, которая прекращалась из-за аварии на ТЭЦ

Об этом сообщает ZAXID.NET.

По словам директора "Львовтеплоэнерго" Степана Пакижа, из-за короткого замыкания вышел из строя турбогенератор №7, после чего вспыхнуло масло генератора. На момент приезда спасателей площадь возгорания составила 50 кв м.

По состоянию на 16:00 пожар ликвидировали, рассказал спикер ГСЧС в Львовской области Виталий Туровцев.

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По словам Степана Пакижа, по состоянию на 20:00, ТЭЦ-1 начала восстанавливать свою работу, подача воды уже осуществляется, в сетях теплоснабжения восстановлено.

Сейчас тепловики работают над восстановлением теплоснабжения к домам. В "Львовтеплоэнерго" ожидают, что в течение часа-двух ТЭЦ вернется к нормальной работе.

В то же время активист общественной организации "Варта 1" и депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что работы по ликвидации пожара на ТЭЦ-1 будут вестись всю ночь. "За частной информацией, всех работников данной ТЭЦ-1 вызвали на работу", - написал Зинкевич в группе "Варта 1".

По последним данным, ко всем домам в трех районах, которые обслуживает ТЭЦ-1, уже возобновлена подача отопления и горячей воды.

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Об этом сообщил директор ЛГКП «Львовтеплоэнерго» Степан Пакиж, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

«Специалисты предприятия уже возобновили работу ТЭЦ-1. Следовательно, теплоноситель подается ко всем домам. Сейчас мониторим ситуацию и температурные показатели. Думаю, в понедельник будем иметь информацию, что стало причиной замыкания и возгорания», - рассказал Степан Пакиж.