Второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети после окончания текущего ремонта

Второй энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения текущего ремонта.

Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Энергоатом".

"29 октября 2016 года в 14:11 энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения текущего ремонта. Ведется набор мощности", - говорится в сообщении.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков, энергоблок №6 - на плановом ремонте.

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"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков нет. Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС", - отметили в ведомстве.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 тыс. МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.