Безрезультатное заседание ОПЕК обвалило цены на нефть

Мировые цены на нефть в понедельник опускаются, поскольку заседание экспертов нефтедобывающих стран по обсуждению вариантов реализации алжирских решений завершилось лишь определением, когда пройдут следующие подобные консультации на аналогичном уровне, сообщает Прайм.

"По состоянию на 07:01 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,43%, до 50,46 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,39%, до 48,51 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам встречи экспертов стран, входящих и не входящих в ОПЕК, по обсуждению вариантов реализации алжирских решений было решено провести следующие подобные консультации на аналогичном уровне до официальной встречи министров государств-членов картеля 30 ноября. К тому времени, как ожидается, будут уточнены свои и предлагаемые данные по возможным заморозке или снижению добычи нефти.

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"Было много разговоров, но никто ни о чем не договорился. Это подталкивает рынок нефти к снижению", - прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA в Сингапуре Джеффри Халли (Jeffrey Halley).

Дополнительное давление на цены на "черное золото" оказывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу буровых установок в США. Так, по итогам завершившейся 28 октября рабочей недели число буровых установок в стране выросло на 4 единицы, или на 0,72%, до 557 единиц. В годовом выражении показатель снизился на 218 единиц, или на 28,1%.

Количество нефтяных буровых установок снизилось лишь на 2 единицы, или на 0,5%, до 441 штуки. Число газодобывающих установок увеличилось на 6 единиц, или на 5,5%, и составило 114 штук.