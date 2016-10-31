"Укргазвыдобування" перешло на производство дизельного топлива Евро-5

Крупнейшая газодобывающая компания в Украине "Укргазвыдобування" перешла на производство дизельного топлива экологического класса Евро-5 на мощностях Шебелинского завода по переработке газового конденсата и нефти.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С конца октября Шебелинский завод начал производство зимнего дизельного топлива стандарта Евро-5 с предельной температурой фильтруемости минус 20 градусов Цельсия", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что первые оптовые партии дизтоплива Евро-5 будут предложены к продаже на электронных биржевых торгах на площадке "Украинской энергетической биржи" 1 ноября 2016 года.

"Сегодня мы являемся свидетелями того, как Шебелинский завод превращается из аутсайдеров отечественного нефтяного рынка в современное конкурентоспособное предприятие… Сейчас, предприятие переходит на выпуск дизельного топлива исключительно стандарта Евро-5", - приводятся в сообщении слова коммерческого директора "Укргазвыдобування" Сергея Федоренко.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укргазвыдобування" реализовала проекты по переходу качества бензинов с класса Евро-2 на Евро-4 стоимостью до 20 миллионов гривень с последующим переходом на Евро-5 общей стоимостью 5 миллионов гривень. Свои бензины компания реализует на аукционах и через сеть АЗС.

9 сентября директор Федоренко сообщил, что "Укргазвыдобування" планирует в сентябре запустить производство дизельного топлива экологического класса Евро-4 на мощностях Шебелинского газоперерабатывающего завода.

26 сентября начальник Шебелинского завода Юрий Роговой отметил, что планируемый объем производства дизтоплива Евро-4 составит 8-10 тысяч тонн в месяц. После этого, 27 сентября, глава компании Олег Прохоренко сообщил, что компания "Укргазвыдобування" начала выпуск дизтоплива класса Евро-4.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ – завод по переработке газового конденсата и нефти с дальнейшим производством нефтепродуктов (бензинов, дизельного топлива, сжиженного газа и др.). В апреле компания "Укргазвыдобування" завершила ремонт технологических установок завода и наладила выпуск бензинов экологического класса Евро-4.

"Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%.