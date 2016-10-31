Украина уже более 330 дней не закупает газ у России, сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив на брифинге в Киеве.

"Уже больше 330 дней Украина не закупает газ у России. Что бы там Путин не говорил, мы не покупаем у агрессора", – сказал он.

По словам Шимкива, за последние полгода руководство страны разработало дорожную карту повышения энергоэффективности в Украине.

Читайте такжеГлава Минэнерго РФ заявляет, что предпосылок для скидки на газ для Украины нет

"Принято 199 программ по энергоэффективности. Есть конкретный план, который внедряется Геннадием Зубко (министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - УНИАН). Я думаю, что, что мы увидим результаты этой реформы", - отметил замглавы АП.

Как сообщал УНИАН, 20 октября 2016 года коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отметил, что считает возможность закупки газа у РФ для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов крайним вариантом, к которому не придется прибегнуть.