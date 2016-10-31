АМКУ: штраф "Газпрому" с пеней вырос вдвое – до 172 миллиардов гривень

Антимонопольный комитет Украины просит Хозяйственный суд Киева взыскать с российского монополиста "Газпрома" 172 млрд грн, включая штраф в размере 86 млрд грн и пеню на такую же сумму за его несвоевременную уплату, сообщил представитель комитета.

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"За просрочку 140 дней начислялась пени в размере 180,5 миллиарда гривень. Вместе с тем, в соответствии со статьей 56 закона Украины "О защите экономической конкуренции" размер пени не должен превышать размер штрафа, поэтому Антимонопольный комитет подал иск о взыскании 85,9 миллиарда гривень штрафа и 85,9 миллиарда гривень пени», - сказал представитель интересов АМКУ в понедельник во время рассмотрения в суде иска комитета к "Газпрому" о принудительном взыскании штрафа.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины 5 октября подал в Хозяйственный суд города Киева иск с заявлением о принудительном взыскании с российского газового монополиста «Газпрома» штрафа в размере 86 млрд грн, пени и обязательстве прекратить нарушения.

В январе текущего года Антимонопольный комитет Украины выставил российскому газовому монополисту «Газпрому» штраф около 86 млрд грн (порядка 3,4 млрд долл.) за злоупотребления монопольным положением на отечественном рынке транзита газа.

Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

12 апреля текущего года «Газпром» решил оспорить это решение, зарегистрировав иск в Хозяйственном суде Киева. Однако суд отклонил иск российского монополиста.