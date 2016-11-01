Парламент законом заставит "Нафтогаз" и теплокоммунэнерго договориться - нардеп

Об этом заявил член комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Михаил Бондар.

По его словам, соответствующий закон, предполагающий реструктуризацию задолженности и отмену штрафных санкций, возникших за предыдущие годы, был поддержан Верховной Радой в первом чтении.

«Закон принимался в первом чтении только для того, чтобы показать, что государство на уровне депутатов пытается вмешаться в этот вопрос. Я считаю, что ко второму чтению эти две структуры – НАК «Нафтогаз Украины» и предприятия теплокоммунэнерго – должны найти какое-то взаимопонимание между собой. Таким образом мы дали им старт. Но, если мы будем видеть бездействие с их стороны, то ко второму чтению мы будем существенно дорабатывать этот закон, и, если не будет другого варианта, будем выносить его в зал, выносить решение и обязывать их законом решать эту проблему», - отметил Михаил Бондар.

По его словам, сейчас в парламенте обсуждают правки, которые необходимо внести в существующий законопроект.

«Велись дискуссии, что НАК «Нафтогаз» будет иметь дыру. Хотя он ее не будет иметь, потому что все равно будет погашаться задолженность. Ведется очень много дискуссий, в первую очередь, чтобы отменить пеню», - уточнил Михаил Бондар.

Он подчеркнул, что затянувшееся противостояние «Нафтогаза» и теплокоммунэнерго привели отрасль в критическое состояние.

«Если бы ситуация не была критичной, этот вопрос не поднимался бы в Верховной Раде. Эта проблема нарастает каждый год и уже требует решения. Я считаю, что либо мы будем его решать, либо дадим стимул «Нафтогазу» и теплокоммунэнерго», - резюмировал нардеп.

Напомним, 20 октября парламентом был принят за основу законопроект №5273 «О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители».

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что главной задачей законопроекта является реструктуризация долгов предприятий ЖКХ на срок до 5 лет. Также будет возможность списать начисленные штрафы и пеню.