Рада отменила регистрацию производителей жидкого биотоплива и биогаза
Законопроект был разработан в рамках политики дерегуляции, которая была утверждена распоряжением Кабинета министров от 18 марта 2015 года.
Верховная Рада приняла во втором чтении закон, которым отменятся необходимость ведения государственного реестра производителей жидкого биологического топлива и биогаза, что снижает бюрократические преграды для ведения этого бизнеса.
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За принятие законопроекта №4618 «О внесении изменений в статью 8 закона Украины «Об альтернативных видах топлива» за основу и в целом проголосовали 243 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Председатель подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Алексей Рябчин сообщил, докладывая по законопроекту, что согласно законодательству, государство должно вести реестр биотоплива, если его производители могут получать льготы.
«Эти льготы больше не применяются к биотопливу, потому необходимости вести такой реестр нет», - сказал Рябчин.
Согласно пояснительной записке, законопроект был разработан в рамках политики дерегуляции, которая была утверждена распоряжением Кабинета министров от 18 марта 2015 года.
Как сообщал УНИАН, в начале мая 2016 года этот законопроект был подан в Верховную Раду и направлен на доработку в парламентском комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса.
14 июня парламентские комитеты завершили рассмотрение этого проекта закона.
Данный законопроект вносит изменения в базовый для отрасли альтернативной энергетики закон Украины «Об альтернативных видах топлива».