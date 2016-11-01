Рада отменила регистрацию производителей жидкого биотоплива и биогаза

Верховная Рада приняла во втором чтении закон, которым отменятся необходимость ведения государственного реестра производителей жидкого биологического топлива и биогаза, что снижает бюрократические преграды для ведения этого бизнеса.

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За принятие законопроекта №4618 «О внесении изменений в статью 8 закона Украины «Об альтернативных видах топлива» за основу и в целом проголосовали 243 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Председатель подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Алексей Рябчин сообщил, докладывая по законопроекту, что согласно законодательству, государство должно вести реестр биотоплива, если его производители могут получать льготы.

«Эти льготы больше не применяются к биотопливу, потому необходимости вести такой реестр нет», - сказал Рябчин.

Согласно пояснительной записке, законопроект был разработан в рамках политики дерегуляции, которая была утверждена распоряжением Кабинета министров от 18 марта 2015 года.

Как сообщал УНИАН, в начале мая 2016 года этот законопроект был подан в Верховную Раду и направлен на доработку в парламентском комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса.

14 июня парламентские комитеты завершили рассмотрение этого проекта закона.

Данный законопроект вносит изменения в базовый для отрасли альтернативной энергетики закон Украины «Об альтернативных видах топлива».