Депутаты отнесли тепловые насосы к альтернативным источникам энергии

Верховная Рада поддержала во втором чтении закон, который предусматривает отнесение выработанной тепловыми насосами энергии к энергии, произведенной из альтернативных источников, если ее годовой объем больше энергии, затраченной на обеспечение работы самих насосов.

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За принятие законопроекта №4555 «О внесении изменений в закон Украины «Об альтернативных источниках энергии» по отнесению тепловых насосов к оборудованию, которое использует возобновляемые источники энергии» за основу и в целом проголосовали 226 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, докладывая по законопроекту, что он предусматривает отнесение тепловых насосов к альтернативным источникам энергии.

«Вы знаете, что Украина, подписав Парижскую конвенцию, взяла на себя серьезные обязательства, но вместе с этим мы даем нашим потребителям дорожную карту того, как двигаться к расширению перечня возобновляемой энергии, которая может быть использована в том числе и для сокращения потребления газа», - сказал Зубко.

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Председатель подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Алексей Рябчин отметил во время выступления, что этот законопроект не предусматривает использование зеленого тарифа по отношению к тепловым насосам, или других льгот.

Как отмечается в пояснительной записке, целью проекта закона является обеспечение выполнения взятых Украиной обязательств по адаптации национального законодательства к законодательству Энергетического Сообщества.

Данные изменения направлены на стимулирование к использованию возобновляемых источников энергии. В частности, предлагается отнести выработанную тепловыми насосами энергию к энергии из возобновляемых источников.

«Тепловая энергия, произведенная тепловыми насосами из аэротермальной, гидротермальной или геотермальной энергии, считается произведенной из возобновляемых источников энергии, при условии, что годовой объем производства тепловой энергии таким тепловым насосом больше, чем объем тепловой энергии, затраченной на производство электрической энергии, потребленной тепловым насосом», - указывается в пояснительной записке.

Также, согласно пояснительной записке, норма об отнесении произведенной тепловой энергии к альтернативным источникам соответствует Директиве 2009/28/ ЕС, которая регламентирует государственное поощрение использования таких видов энергии.

Как сообщал УНИАН, ранее Зубко призвал Верховную Раду принять ряд законопроектов, которые стимулируют модернизацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе и что касается использования тепловых насосов.

Справка УНИАН. Тепловой насос – это устройство для переноса тепловой энергии, которая находится под слоем грунта (геотермальная), в водоемах (гидротермальная) или воздухе (аэеротермальная) к потребителю такой энергии – домохозяйству или предприятию. Таким образом, эти устройства позволяют получать тепловую энергию из внешней среды, не сжигая ископаемое топливо.