De Paris с газом

Одна из крупнейших в Европе французская энергокомпания с годовым оборотом порядка 60 млрд евро - Engie (GDF Suez) станет официальным поставщиком природного газа в Украину с европейского рынка, основными игроками которого являются Норвегия, Россия и Алжир. И главное - ей первой среди европейских компаний будет предоставлена возможность хранить газ в отечественных подземных хранилищах. Предварительное соглашение об этом было подписано в присутствии премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и министра экономики и финансов Франции Мишеля Сапена в рамках бизнес-форума в Париже 28 октября. Engie уже открыла в нашей стране дочернюю компанию.

Новость о газовом пионере на рынке Украины вызвала широкий резонанс. Но о том, что договоренности на эту тему ведутся, говорили в «Нафтогазе» еще летом этого года. Так, в июне глава НАК Андрей Коболев заявил, не уточняя названия, что крупная международная компания из Франции планирует взять кредит IFC, чтобы закупить газ, а потом по рыночной цене продать его «Нафтогазу».

И уже в октябре состоялось подписание предварительного соглашения, которое после ряда технических процедур в течение 2-3 месяцев перейдет в плоскость реализации.

После подписания в Париже документа глава НАК так прокомментировал произошедшее: «Выход мощного европейского игрока на украинский рынок - это хороший сигнал для других европейских компаний. Мы рады видеть, что реформа «Нафтогаза» и рынка приносит результаты».

Эксперты с ним согласны, но при этом уточняют, что в Украину уже поставляют газ более десятка европейских компаний, среди которых не менее мощные, чем Engie, - немецкая Uniper Global, американская Noble, итальянская Eni, швейцарская Axpo Trading. И главное не в исключительности подписания газового предварительного соглашения, а в том, что иностранные компании начинают все активнее сотрудничать с Украиной благодаря реализации реформы газового рынка, имплементации европейской энергостратегии, что предусматривает свободную конкуренцию на рынке поставок топлива.

«Если отбросить новостной пафос, то первые шаги в газовой реформе уже сделаны. Engie – в ряду пионеров, как это происходило и с реверсными поставками – четыре года назад, 4 ноября 2012 года, была осуществлена первая небольшая поставка газа по реверсу в Украину крупнейшей немецкой компанией RWE. На сегодня уже примерно полтора десятка компаний разного калибра и происхождения поставляют газ по реверсу Украине. И дальнейшие шаги в контексте реформы газового рынка - приход новых игроков», - отметил в комментарии УНИАН президент Центра «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

Такого же мнения придерживается и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. «Я бы не придавал суперзначения входному предварительному документу еще одной крупной западной компании. Компаний, которые продают газ на рынке Украины, достаточно много, в их числе крупнейшие европейские, которые либо через своих трейдеров, либо напрямую работают с нашим рынком. Важно, что мы получили первые результаты реформы отечественного газового рынка, что европейские партнеры начинают видеть возможность работать на нашем рынке, и это – безусловный позитив», - сказал он.

Но сразу большого количества желающих выйти на газовый рынок Украины с подачей топлива напрямую не стоит ожидать: обычная стратегия западных компаний – присмотреться к действиям пионера, а потом уже принимать решение, отмечает Гончар. Точно также все происходило и в случае реверсных поставок.

По словам эксперта, украинский рынок газа сейчас очень привлекательный после унификации цен на голубое топливо, выхода на условно рыночные цены на внутреннем рынке. «Объем поставок газа в Украину остается значащей величиной для европейских компаний: несколько миллиардов долларов – это куш, за который будет идти борьба. То, что потерял «Газпром» в результате бездумной государственной и корпоративной политики, то приобрели его европейские партнеры», - подчеркнул Гончар.

В данном контексте реакция «Газпрома» на происходящее на украинском газовом рынке вполне прогнозированная, а раз так, то к ней нужно быть готовыми.

Назойливый «Газпром»

Не стоит снимать со счетов, что крупнейшие европейские компании, в том числе Engie (она работает с «Газпромом» уже 40 лет), являются давними бизнес-партнерами российского газового монополиста. Между тем, как видим, в отношении Украины их сотрудничество носит особый характер.

К примеру, Engie - одна из пяти западноевропейских компаний, которая присоединилась к планам «Газпрома» по строительству «Северного потока-2». Такая дружба с российским газовым монополистом сыграла ей на руку. В 2015 году компания подала иск в международный арбитраж с требованием от «Газпрома» пересмотреть цены на голубое топливо. Взвесив все за и против, «Газпром» пошел на условия французов, спор разрешили в досудебном порядке. И вот теперь, несмотря на все старания «Газпрома» минимизировать поставки газа в Украину, Engie решила сотрудничать с нами напрямую.

Кстати, за последние два-три года «Газпром», в страхе потерять долю европейского рынка, которая неустанно сокращается с приходом новых игроков на фоне повышения конкуренции на газовом рынке Европы, пошел на скидки цен в долгосрочных контрактах для многих компаний – словацкой SPP, итальянских Sinergie Italiane, Eni и австрийской Econgas, немецкой E.On/Uniper.

«Газпром» стал сговорчивей также в результате полученного урока. Он уже попытался наказать своих европейских партнеров, минимизировав им в первом квартале 2015 года поставки, чтобы те не имели возможности осуществлять реверс в Украину. Финал – «Газпром» по разным оценкам потерял от 5 до 6 миллиардов долларов недополученной выручки, а реверсный газ в Украину продолжает поставляться. Вот и занял «Газпром» более гибкую позицию, вплоть до корректировки контрактов.

Между тем, по мнению Гончара, нельзя исключать, что при определенных условиях европейские компании, зашедшие на газовый рынок Украины, могут вильнуть хвостом, если «Газпром» сделает им предложение, от которого сложно отказаться. Хотя, сейчас у него маневр невелик – рынок не на пике, поэтому российский газовый монополист вынужден себя вести аккуратно. «Но это не означает, что при изменении конъюнктуры, а это уже происходит - после 5 лет снижения объемов потребления газа на рынке начался рост закупок при низких ценах, ситуация не изменится. При восходящей динамике «Газпром» начинает себя вести более нагло», - отметил Гончар.

Харченко также не исключает сопротивления «Газпрома» приходу в Украину европейских газовых компаний. «Некие боевые действия со стороны «Газпрома» будут продолжаться и это естественно – у нас война с Россией. И она не брезгует использовать газ как дополнительное оружие», - сказал эксперт.

Украине, чтобы в полной мере воспользоваться ситуацией и как можно быстрее привлечь на свой газовый рынок новые европейские компании, необходимо ускорить реформу рынка, при этом строго соблюдая правила ЕС.

Дело за правительством и «Нафтогазом»

В плане реформы речь идет, в первую очередь, об имплементации второго и третьего энергопакетов Евросоюза, которые подразумевают разделение поставщика и производителя, свободный доступ к трубопроводным системам и хранилищам, а также прозрачные фискальные условия. Все механизмы выписаны в Соглашении об ассоциации с ЕС. Но нашей стране пока не удалось выполнить обязательства в полной мере.

Эксперты считают, что все проблемы преодолимы. «Идет процесс, и он не составит 9 месяцев, это – лет пять. Конечно, будут сбои и неудачи, но это реальный живой процесс. Да и война в Украине продолжается, а европейские игроки таких условий не любят, требуют вынести их за скобки. Но мы не можем это выносить за скобки, понимая, с каким врагом имеем дело. Плюс Кабмин любит сопровождать газовый бизнес пакетом условий - всевозможные фискальные и квазифискальные нагрузки, что может оттолкнуть многих игроков, особенно небольшие компании. Они будут фактически лишены возможности получить какую-либо выгоду, если будут предъявлены отягчающие условия по страховому запасу газа».

Харченко также считает, что для увеличения потока европейских компаний в Украину нужно продолжать реформу рынка, в отношении которой есть четкий план – что и когда необходимо сделать. По его мнению, драйвером реформы является команда «Нафтогаза».

«Хотелось бы, чтобы к этому присоединилось правительство, которое, к сожалению, далеко не самым эффективным образом это делает. Например, планы, которые были утверждены Кабмином Министерством энергетики практически полностью сорваны в части создания нового предприятия для украинской газотранспортной системы, чтобы говорить с европейскими партнерами о создании совместного консорциума и двигаться дальше для практической реализации этой идеи. Теперь Кабмин думает над новым планом, что, безусловно, не может не печалить как нас, так и европейских партнеров», - сказал эксперт.

Также, по его словам, нужно разрешить проблему неплатежей на рынке теплокоммунэнерго, необходимы судебная реформа и действенная борьба с коррупцией – это ключевые параметры для привлечения европейцев в Украину.

Реформа идет и будем надеяться в полной мере реализуется. По крайней мере, европейцы уже заинтересовались рынком Украины. А самое большое достижение последних двух лет - мы смогли сбросить со своей шеи газовое ярмо России, ее основной рычаг влияния на Украину. Но это не означает, что враг побежден. Поэтому реформа газового рынка должна стоять в приоритете, и ее продвижение как ничто другое нуждается в ускорении.

Нана Черная (УНИАН)