В Энергосообществе считают недопустимым обратный пересмотр тарифов для СЭС в Украине

Об этом говорится в комментарии Секретариата относительно законопроекта о снижении коэффициентов "зеленого" тарифа для СЭС мощностью более10 МВт, которые уже введены в эксплуатацию.

"Мы не были информированы о любой такой инициативе и, таким образом, мы не можем комментировать ее напрямую. Но в целом я могу сказать, что не допускается внесение каких-либо обратных изменений в действующие условия работы СЭС, которые уже эксплуатируются", - цитируются в ответе слова директора Секретариата Янеза Копача.

Директор Секретариата энергосообщества отмечает, что в противном случае изменение существующих условий работы СЭС окажет отрицательное влияние на внедрение возобновляемых источников энергии в Украине.

"Стабильная и предсказуемая нормативно-правовая база обеспечивает уверенность инвесторов в украинском рынке возобновляемых источников энергии и, таким образом, позволит Украине достигнуть 11% целевого использования возобновляемых источников энергии в 2020 году в соответствии с Директивой 2009/28 / EC", - уверяет Копач.

Ранее сообщалось, что 15 сентября депутат Рады Чорновол (фракция "Народный Фронт") зарегистрировала законопроект №5129 о снижении коэффициента "зеленого" тарифа для крупных СЭС (больше 10 МВт) в 1,8 раза.

16 сентября 4 депутата "Народного Фронта" зарегистрировали альтернативный законопроект с предложением снизить в 1,8 раза коэффициенты "зеленого" тарифа для всех СЭС введенных в эксплуатацию до 31 декабря 2015, вне зависимости от установленной мощности.

Доля солнечной энергетики в общем производстве электроэнергии в 2015 составила 0,33%.

Крупнейшим игроком на рынке солнечной энергетики Украины является компания CNBM International (Китай).

В частности, со средины 2014 года CNBM владеет солнечными электростанциями "Лиманская Енерджи 1", "Лиманская Енерджи 2", "Приозерное 1", "Приозерное 2", "Франко Солар", "Франко Пиви", "Дунайская СЭС 1", "Дунайская СЭС 2" (все - Одесская обл.), "Нептун Солар" и "Восход Солар" (Николаевская обл.).