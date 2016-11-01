Депутаты могут отдать в местные бюджеты 5% доходов от нефтегазовой ренты

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, согласно которым 5% поступлений от ренты на добычу нефти, природного газа и газового конденсата планируется направлять в местные бюджеты, а 95% – в государственный, тогда как в настоящее время в госбюджет направляются 100% таких поступлений.

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За принятие законопроекта №3038 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно упорядочивания системы поступлений и использования средств рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата» проголосовали 268 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

По словам одного из авторов этого законопроекта, народного депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольги Бельковой, данный законопроект позволит местному населению в тех регионах, где ведется добыча углеводородов, получить компенсацию за негативные последствия такой добычи в виде поступлений ренты в местные бюджеты.

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«Этот законопроект направлен на справедливое распределение поступлений от ренты… Поскольку при добыче углеводородов наносится определенный ущерб окружающей среде, а также убытки локальной инфраструктуре… мы предлагаем перенести часть ренты в местные бюджеты», - сказала Белькова, добавив, что принятие этого законопроекта позволит увеличить добычу природного газа в Украине.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается вместо нынешнего распределения ренты (100% в госбюджет) направлять в государственный бюджет только 95%, а 1,5% – в общий фонд городов областного значения и объединенных территориальных общин, 1,5% – в общий фонд областных бюджетов и 2% – в общие фонды городов районного значения и сел.

Как сообщал УНИАН, данный законопроект был передан в Верховную Раду еще в начале сентября 2015 года, но его рассмотрение неоднократно откладывалось.

Ранее многие представители органов местного самоуправления высказывались за принятие этого законопроекта, чтобы обеспечить поступления рентных платежей в местные бюджеты. По их мнению, принятие этого документа позволит обеспечить содействие местных властей нефтегазодобывающим компаниям в получении соответствующих разрешений на добычу нефти и газа.

Один из авторов законопроекта Ольга Белькова ранее заявляла, что принятие этого документа позволит местным бюджетам дополнительно получать финансирование в размере 2 млрд грн в год. Также его принятие позволит решить проблему получения нефтегазовыми компаниями разрешений от органов местной власти на добычу углеводородов.