Украина планирует за полтора года увеличить добычу угля в два раза - Минэнерго

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности на своей странице в Facebоok со ссылкой на слова профильного министра Игоря Насалика.

«За полтора года мы планируем вдвое увеличить добычу угля в Украине», - сказал Насалик во время встречи с руководителями профсоюзов и руководителями угледобывающих предприятий, для которых он представил программу реформирования угольной отрасли.

Также министр заверил, что вся задолженность по зарплате перед горняками государственных шахт будет погашена до 1 января 2017 года.

«Минэнергоугля выполнило свои обязательства по решению совместно с народными депутатами вопросов по выплате заработной платы, в то же время мы ожидаем от шахтеров выполнения их обязательств по увеличению добычи угля», - отметил Насалик.

Министр также упомянул о системных проблемах отрасли, например, таких как нецелевое использование средств, значительные расходы на управленческий аппарат, растраты на тендерных закупках, реализация угля через посредников и др.

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По его мнению, устранив эти проблемы, отрасль сможет дополнительно получить около одного миллиарда гривен, которые будут использованы для модернизации шахт (от 12 до 15 объектов) и пуска новых лав.

Министр пообещал учесть предложения трудового коллектива шахт касательно программы реформирования, которую он представил.

Как сообщал УНИАН, в конце мая Насалик озвучил основные положения будущей программы реформирования государственной угольной сферы, а именно он заявлял, что Минэнергоугля намерено ликвидировать 11 государственных шахт и еще 15 подготовить к приватизации. При этом он отметил, что 7 перспективных шахт министерство намерено оставить в государственной собственности.

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В конце июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости проведения качественной реструктуризации угольной отрасли и решения вопросов выплаты зарплат шахтерам.

В середине сентября Гройсман сообщил, что Кабмин в проекте бюджета на 2017 год планирует направить 1,8 млрд грн на финансирование угольной отрасли Украины, а именно на реструктуризацию шахт и поддержку шахтеров.

По данным Минэнергоугля, проект программы реформирования угольной отрасли уже был представлен на заседании коллегии ведомства.

Добыча угля в Украине за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилась на 0,4% - до 29,6 млн тонн.