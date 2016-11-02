Нефть продолжает дешеветь – опустилась ниже 48 долларов

По состоянию на утро стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,69% - до 47,81 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,84%, до 46,28 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Читайте такжеВ Венесуэле готовятся к падению цен на нефть до $20

По данным API, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 9,3 миллиона баррелей, что более чем в 9 раз превышает прогноз экспертов. Теперь инвесторы ждут официальную статистику о запасах от Минэнерго страны. Согласно ожиданиям аналитиков, за неделю, завершившуюся 28 октября, они выросли на 1,013 миллиона баррелей, или на 0,21% - до 469,21 миллиона баррелей.

Кроме того, на нефтяные цены продолжает оказывать давление неопределенность относительно реализации алжирских договоренностей ОПЕК. Многие участники рынка сомневаются, что странам-экспортерам удастся согласовать меры для стабилизации рынка нефти.

В конце сентября ОПЕК на неформальной встрече в Алжире согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Окончательное решение должно быть принято на официальной встрече ОПЕК 30 ноября в Вене.

Согласно ожиданиям аналитиков Citi, мнение которых приводит агентство Блумберг, цены на нефть, скорее всего, приблизятся к уровню в 45 долларов за баррель, если ОПЕК не сможет найти "разумное решение". В то же время котировки могут подняться до 55 долларов за баррель, если страны договорятся о заморозке или сокращении добычи.