Казахстан, первый в мире по добыче урана, передумал строить атомную станцию

Казахстан, занимающий первое место в мире по добыче урана, не планирует в ближайшие семь лет строить собственную атомную электростанцию из-за избытка электроэнергии в стране, сказал министр энергетики Канат Бозумбаев, передает Рейтер.

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Астана вынашивала планы строительства атомной станции более десяти лет и вела предварительные переговоры как с российским "Росатомом", так и с японской Toshiba.

"В Казахстане сейчас профицит электрической энергии: летом 5.000 мегаватт, при зимних максимумах, где-то 3.500. Мы сделали долгосрочный... баланс. В семилетнем периоде дефицита мы не видим, поэтому в семилетнем периоде мы какие-то новые мощности, такие как атомная станции, не видим", - сказал министр журналистам.

Добычу урана в стране ведет государственный Казатомпром и его совместные предприятия, в которых участвуют мировой лидер ядерной индустрии Areva и японская Sumitomo Corp.

Казатомпром владеет 10% производителя ядерных реакторов Westinghouse Electric Co, американского подразделения японского промышленного гиганта Toshiba Corp.

В 2015 году Казахстан увеличил производство урана на 4,3% до 23.800 тонн, оставшись крупнейшим в мире производителем с долей рынка более 40%. Объем добычи Казатомпрома составил 13.000 тонн.