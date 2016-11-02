Долги "Черноморнефтегаза" достигли 12,8 миллиарда – глава компании

Долги государственной компании "Черноморнефтегаз", которая до аннексии Крыма весной 2014 года добывала природный газ на шельфе Черного моря, на сегодня выросли до 12,8 миллиарда гривень, в связи с тем, что компания не может полноценно вести хозяйственную деятельность.

Об этом сообщила глава компании Светлана Нежнова во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса.

"Вся кредиторская задолженность на сегодня лежит на легитимном "Черноморнефтегазе" - это около 12,8 миллиарда гривень, из которых 11 миллиардов гривень – это долги перед "Нафтогазом Украины", - сказала Нежнова, добавив, что долг перед госхолдингом был образован после того, как в 2011-2012 годах "Черноморнефтегаз" брал у "Нафтогаза" беспроцентные кредиты для разработки месторождений газа на шельфе Черного моря, которые в итоге были захвачены Россией.

Также она сообщила, что на сегодня компания является участником многих судебных процессов, а количество ее работников составляет всего 30 человек.

По словам Нежновой, компания также должна платить за спецразрешения на добычу газа, которыми она не может воспользоваться в результате аннексии Крыма.

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Как сообщал УНИАН, в результате аннексии Крыма Россией в 2014 году украинская компания "Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы (например, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Тогда замминистра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что Украина подала иск против России, чтобы заставить страну-агрессора компенсировать понесенные убытки от добычи украинских ресурсов (нефти и газа) на шельфе Азовского и Черного морей, а также экологические последствия хозяйственной деятельности российских компаний.

2 ноября глава компании Светлана Нежнова сообщила, что ежегодно, используя активы и месторождения "Черноморнефтегаза", Россия незаконно добывает 2 миллиарда кубометров на шельфе Черного моря.

Справка УНИАН. "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

На балансе "Черноморнефтегаза" находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 миллиарда кубометров, по газовому конденсату – 1231 тысяча тонн, по нефти – 2530 тысяч тонн.