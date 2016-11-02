Долги "Черноморнефтегаза" достигли 12,8 миллиарда – глава компании

20:37, 02 ноября 2016
Энергетика
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"Черноморнефтегаз" задолжал около 12,8 миллиарда гривень, из которых 11 миллиардов гривень – это долги перед "Нафтогазом Украины".

Фото УНИАН

Долги государственной компании "Черноморнефтегаз", которая до аннексии Крыма весной 2014 года добывала природный газ на шельфе Черного моря, на сегодня выросли до 12,8 миллиарда гривень, в связи с тем, что компания не может полноценно вести хозяйственную деятельность.

Об этом сообщила глава компании Светлана Нежнова во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса.

"Вся кредиторская задолженность на сегодня лежит на легитимном "Черноморнефтегазе" - это около 12,8 миллиарда гривень, из которых 11 миллиардов гривень – это долги перед "Нафтогазом Украины", - сказала Нежнова, добавив, что долг перед госхолдингом был образован после того, как в 2011-2012 годах "Черноморнефтегаз" брал у "Нафтогаза" беспроцентные кредиты для разработки месторождений газа на шельфе Черного моря, которые в итоге были захвачены Россией.

Также она сообщила, что на сегодня компания является участником многих судебных процессов, а количество ее работников составляет всего 30 человек.

По словам Нежновой, компания также должна платить за спецразрешения на добычу газа, которыми она не может воспользоваться в результате аннексии Крыма.

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Как сообщал УНИАН, в результате аннексии Крыма Россией в 2014 году украинская компания "Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы (например, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Тогда замминистра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что Украина подала иск против России, чтобы заставить страну-агрессора компенсировать понесенные убытки от добычи украинских ресурсов (нефти и газа) на шельфе Азовского и Черного морей, а также экологические последствия хозяйственной деятельности российских компаний.

2 ноября глава компании Светлана Нежнова сообщила, что ежегодно, используя активы и месторождения "Черноморнефтегаза", Россия незаконно добывает 2 миллиарда кубометров на шельфе Черного моря.

Справка УНИАН. "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

На балансе "Черноморнефтегаза" находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 миллиарда кубометров, по газовому конденсату – 1231 тысяча тонн, по нефти – 2530 тысяч тонн.

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