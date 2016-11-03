Россия незаконно добывает на шельфе Черного моря 2 миллиарда кубометров газа в год – "Черноморнефтегаз"

Об этом сообщила глава украинской компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса.

"В Крыму газ добывает российская компания "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", которая попала во все санкционные списки. Если кто-то задавался вопросом, откуда Крым берет газ, то отвечу, что Россия с помощью этой компании на шельфе Черного моря добывает ежегодно 2 млрд газа и, таким образом, обеспечивает Крым", - сказала Нежнова, добавив, что ежегодная потребность Крыма в газе составляет 2 млрд куб. м.

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Также она добавила, что природный газ добывается в акватории, которая является экономической зоной Украины.

"Этим Российская Федерация нарушает Конвенцию по морскому праву ООН от 1982 года", - сказала Нежнова.

Как сообщал УНИАН, в результате аннексии Крыма Россией в 2014 году украинская компания "Черноморнефтегаз" потеряла свои основные активы (например, буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина"), а также доступ к месторождениям природного газа на шельфе Черного моря.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

Тогда замминистра иностранных дел Елена Зеркаль сообщила, что Украина подала иск против России, чтобы заставить страну-агрессора компенсировать понесенные убытки от добычи украинских ресурсов (нефти и газа) на шельфе Азовского и Черного морей, а также экологические последствия хозяйственной деятельности российских компаний.