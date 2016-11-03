Украину, как собачку, 25 лет держали на газовом поводке - Порошенко

Наращивание собственной добычи газа, призванное усилить энергетическую независимость Украины, это важный приоритет работы украинских властей и инвесторов, работающих в сфере добычи ресурсов.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе открытия новой газовой скважины во Львовской области.

"Независимость имеет важную составляющую - то, чего у нас не было 25 лет - энергетическую независимость. 25 лет Украину, как собачку, держали на газовом поводке. С какими бы лозунгами не приходили к власти, единственное, о чем они говорили - о том, как организовать схему поставок российского газа. И только сейчас мы сделали все возможное, чтобы диверсифицировать источники поставок энергоресурсов, - сказал Порошенко. - И мы будем обеспечивать себя газом из Европы, и мы сделаем энергетический комплекс государства с нулевым дефицитом. Должен быть финансовый смысл в том, чтобы искать украинский газ. Сегодня мы делаем приоритетом запуск украинской газодобычи - причем не монополизируем, а поддерживаем честных и настоящих инвесторов".

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Как сообщал УНИАН, крупнейшая газодобывающая компания "Укргазвыдобування» в рамках стратегии "Украина 2020" планирует увеличить объем добычи природного газа до 20 миллиардов кубометров в год к 2020 году, и уже в 2017 году увеличить объемы бурения газовых скважин почти в два раза – до 385 тысяч метров проходки. Кроме того, "Укргазвыдобування" увеличит количество скважин до 88 штук, а к 2020 году суммарное количество скважин составит 201.

Объем собственных инвестиций компании в развитие добычи составит порядка 110 миллиардов гривень в течение ближайших 4 лет.

Кабинет министров в проекте бюджета на 2017 год планирует профинансировать рост собственной добычи природного газа в Украине и создать Фонд энергоэффективности размером в 3,5-4 миллиарда гривень, что позволит Украине через 4-5 лет выйти на полную энергонезависимость.