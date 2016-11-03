Порошенко: 25 лет Украину, как собачку, держали на газовом поводке

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе открытия новой газовой скважины во Львовской области.

"Независимость имеет важную составляющую - то, чего у нас не было 25 лет - энергетическую независимость. 25 лет Украину, как собачку, держали на газовом поводке. С какими бы лозунгами не приходили к власти, единственное, о чем они говорили - о том, как организовать схему поставок российского газа. И только сейчас мы сделали все возможное, чтобы диверсифицировать источники поставок энергоресурсов", - сказал Порошенко".

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"И мы будем обеспечивать себя газом из Европы, и мы сделаем энергетический комплекс государства с нулевым дефицитом. Должен быть финансовый смысл в том, чтобы искать украинский газ. Сегодня мы делаем приоритетом запуск украинской газодобычи - причем не монополизируем, а поддерживаем честных и настоящих инвесторов", - добавил глава государства.